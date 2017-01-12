Реваз Челебадзе: "Кверквелия может остаться в "Рубине" и стать ключевым игроком"

Реваз Челебадзе, представитель защитника "Рубина" Соломона Кверквелии, не исключил, что футболист может остаться в казанском клубе. В нынешнем сезоне 24-летний грузин провел один матч в Кубке России. По данным "СЭ", на игрока претендует "Локомотив".

– Соломон начинает подготовку ко второй части сезона с "Рубином". В Казани не хотят отпускать игрока, – сказал Челебадзе.

– Но предложения от других клубов у Кверквелии есть?

– Да. Но ко мне пока никто не обращался.

– Допускаете, что защитник в итоге останется в "Рубине"?

– Вполне. Кверквелия состоялся как игрок именно в "Рубине", это клуб сделал из него того футболиста, которым он является сейчас и о котором все говорят. Уверен, Соломон пригодится казанцам, это сильный защитник. "Рубин" – отличный клуб, если Кверквелия останется в Казани, то станет ключевой фигурой в команде. (Сергей АСТАХОВ)