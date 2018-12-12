Развод Глушакова: найден компромат на его жену

Сергей Жорин, адвокат жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова, Дарьи, сообщил, что защита футболиста опубликовала в интернете информацию о нарушении Глушаковой правил дорожного движения в ответ на публикацию аудиозаписей, на которых полузащитник оскорбляет супругу и угрожает ей. Напомним, Глушаковы ведут бракоразводный процесс. 11 декабря Дарья Глушакова подала в полицию заявление на мужа, в котором обвиняет его в угрозе убийством.

– В блогосфере меня обвиняют в том, что якобы я слил аудиозапись с речью Дениса Глушакова, но это не так. Я сам с ней ознакомился, только увидев в интернете, – сказал Жорин. – Кстати, после публикации этой записи стали происходить интересные вещи: видимо, сторона Глушакова хотела ответить, и не придумала ничего лучше, чем выложить в интернет какое-то нарушение Дарьей правил дорожного движения. Это очень смешно выглядит: может, они еще сфотографировали, как Дарья кинула бумажку мимо урны? Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и урегулировать ситуацию, сам Денис все больше и больше ее нагнетает. (Иван Торопцев)

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