Рашид Рахимов: "Терек" в еврокубках? Хочешь ездить быстрее - покупай мотор большей мощности"

Экс-главный тренер "Терека" Рашид Рахимов отметил, что пока не определился со следующим местом работы. По словам наставника, предложений еще не было.

- Выше "Терека" только "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар". Это определенный успех. Желаю "Тереку" успехов, буду следить и переживать. Расстались друзьями, - отметил Рахимов.

- Что сказал Кадыров на прощание?

- Пока ничего. Думаю, у нас еще будет разговор.

- Клуб несколько раз сообщал о ваших проблемах со здоровоьем...

- Год для меня был сложный, но сейчас все более менее нормально.

- Непопадание в Лигу Европы как-то повлияло на решение?

- Я все делаю взвешенно. И когда шли разговоры про шансы попасть в Лигу Европы, я понимал, что нужно какое-то невероятное стечение обстоятельств. Да, нам не хватило одного очка. Но так могут говорить многие команды. Нужно было обыгрывать "Анжи", "Оренбург", но это все слова. Нужно рассуждать более глобально. И если "Терек" хочет в еврокубки, то должен расти класс команды, покупать более мастеровитых игроков. Хочешь ездить быстрее - покупай мотор большей мощности.

- Где теперь вас ждать? В российском клубе? Или, может, в Австрии?

- Пока не знаю. Прошло только два дня. Контактов никаких пока не было. Возможны разные варианты. (Филипп ПАПЕНКОВ)