Перед матчем "Зенит" – "Спартак" пошел град, крыша стадиона открыта

Перед началом матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком", когда команды вышли на разминку, начался проливной дождь, а затем и град. Что любопытно, крышу арены "Санкт-Петербург" было решено оставить открытой. Напомним, что встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Смотрите какой ливень!!! Все разминавшиеся быстренько убежали под трибуны. #ЗенитСпартак pic.twitter.com/R5IqVzBdFi– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
"Зенит" вышел разминаться под дождём.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
Да, крыша не протекла. Она просто открыта ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/dsMCygClFM
Вот так погодка в Питере перед матчем #ЗенитСпартак... pic.twitter.com/9I0Ar311Yn– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 августа 2017 г.
Погода меняется... @SpbRoof#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак pic.twitter.com/UdCFK5X3MB– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
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ТолькоТоронто
Хе-хе... Так она и не работает в должном режиме . день закрывается, день открывается. Ибо сделано всё чере Ж.... Кто то еще чем то удивлен ?
19:50 6 августа
Юный Люцифер
они специально не закрыли крышу, чтобы ее градом не пробило
19:47 6 августа