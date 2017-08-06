19:30 6 августа | Футбол — РФПЛ

Перед матчем "Зенит" – "Спартак" пошел град, крыша стадиона открыта

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Перед началом матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком", когда команды вышли на разминку, начался проливной дождь, а затем и град. Что любопытно, крышу арены "Санкт-Петербург" было решено оставить открытой. Напомним, что встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ТолькоТоронто

Хе-хе... Так она и не работает в должном режиме . день закрывается, день открывается. Ибо сделано всё чере Ж.... Кто то еще чем то удивлен ?

19:50 6 августа

Юный Люцифер

они специально не закрыли крышу, чтобы ее градом не пробило

19:47 6 августа