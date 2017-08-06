Перед матчем "Зенит" – "Спартак" пошел град, крыша стадиона открыта

Перед началом матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком", когда команды вышли на разминку, начался проливной дождь, а затем и град. Что любопытно, крышу арены "Санкт-Петербург" было решено оставить открытой. Напомним, что встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"