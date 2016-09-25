Павел Врба: "Гениальный Дзюба забил "Анжи" два мяча, хоть мы и готовились к стандартам "Зенита"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба доволен игрой своей команды в матче 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:2). Специалист благодарен своим подопечным, которые сумели отыграться, уступая с разницей в два мяча.

- "Анжи" готовился к стандартам, но гениальный Дзюба забил нам дважды после розыгрыша штрафных, - сказал Врба в эфире телеканала "Наш футбол". - Рад, что нам удалось сравнять счет. Поблагодарю ребят за то, что сумели отыграться.

Что сказал в перерыве? Разговаривал на повышенных тонах. Предметы не летали, но говорил громко (улыбается).