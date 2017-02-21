Осман Кадиев: "Уверен, что "Анжи" останется в премьер-лиге"

Владелец "Анжи" Осман Кадиев в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил уверенность, что команда сохранит прописку в премьер-лиге по итогам сезона. После 17 туров махачкалинцы имеют в своем активе 20 очков и занимают 11-е место.

– Какие главные задачи на следующие полгода?

– Нам надо сохранить место в премьер-лиге и строить команду, которую я хочу видеть. Я не переживаю, не боюсь, что мы можем вылететь – я уверен, что мы останемся, но при этом команду надо строить. Если человек говорит, что закончилась селекция, значит, человек в футболе ничего не понимает. Селекция никогда не заканчивается. Идет футбол – идет селекция.

– На легионеров из дальнего зарубежья не рассчитываете?

– В основном смотрел на россиян. Мне нужны люди, которые понимают сегодня футбол. Приводить каких-то звезд мы не можем, а приводить посредственного игрока? Да вон, рядом, в Краснодаре, Перми, Москве – где угодно! Какой смысл приглашать таких же по принципу "лишь бы из Африки, Южной Америки"?