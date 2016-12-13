Олег Иванов перейдет в "Трабзонспор"?

Полузащитник "Терека" Олег Иванов, у которого летом 2017 года заканчивается контракт, имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По информации "СЭ", 30-летнего хавбека сборной России в статусе свободного агента в своих рядах хочет видеть "Трабзонспор". При этом стоит отметить, что Иванов и грозненский клуб ранее говорили о взаимном желании продлить действующий контракт.

Напомним, что Иванов выступает за "Терек" с 2012 года. В нынешнем сезоне в чемпионате и Кубке России провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.