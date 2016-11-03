Никита Симонян: "Поддерживаю решение "Терека" о расследовании матча с "Уралом"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поддержал решение "Терека", который обратился к главе союза Виталию Мутко с просьбой инициировать расследование в отношении матча 12-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:1).
Игра вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу встречи с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер уральцев Вадим Скрипченко подал в отставку.
- Поддерживаю решение "Терека" о расследовании, - сказал Симонян. - После матча хоть кого-то поймали за руку в том, что он взял деньги? Никого. Если есть факты - предъявляйте, а без них обвинять команды нельзя. (Сергей АСТАХОВ)
Slim Taller
Хоть кого-нибудь и когда-нибудь ловили?! Нет.Значит,можно смело требовать расследования.А Симоняны и прочие свадебные генералы будут делать вид.что всё хорошо.
15:34
ngil
А причём тут деньги?
15:33
Новоуепинни
"Первый вице-президент РФС Никита Симонян поддержал решение "Терека" " - это че, уже как бы Терек сам решает, что расследовать а что нет? У вас корреспонденты как Кокорин чтоле - в школе не учились? И редакторов нет?
15:32