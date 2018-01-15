На сбор "Арсенала" полетело 25 игроков, Комбаров отсутствует из-за болезни

В понедельник чартерным рейсом из аэропорта Внуково "Арсенал" вылетел в Турцию на учебно-тренировочный сбор, информирует пресс-служба клуба. По прилете "оружейники" провели первое занятие, включавшее пробежку, ускорения и другие упражнения без мяча.

В распоряжении тренерского штаба Миодрага Божовича следующие футболисты:

Вратари: Михаил Левашов, Алексей Березин, Игорь Обухов, Аркадий Желнин;

Защитники: Максим Беляев, Александр Денисов, Анри Хагуш, Гиа Григалава, Виктор Альварес, Артем Ярмолицкий;

Полузащитники: Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Илья Максимов, Сергей Ткачев, Данила Буранов, Аркадий Лобзин, Ярослав Ивакин, Артем Мингазов, Михаил Александров, Горан Чаушич,

Нападающие: Гурам Аджоев, Лука Джорджевич, Асланбек Сикоев, Игорь Шевченко и Федерико Расич.

Защитник Кирилл Комбаров отсутствует из-за болезни, замбийские легионеры красно-желтых Стоппила Сунзу и Эванс Кангва по договоренности прибудут в расположение команды в начале текущей недели.

Январский сбор пропустит тренер вратарей Вячеслав Чанов, который в конце минувшего года перенес операцию. Его обязанности будет исполнять 47-летний Сергей Кращенко, известный в прошлом вратарь "Спартака" из Нальчика.

В рамках первого сбора "Арсенал" проведет два контрольных матча. 23 января туляки сыграют с "Викторией", а 27-го – с "Габалой".