Мирча Луческу: "Зенит" подумал, что будет легко, забив два мяча "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 8-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:2) посетовал на качество поля. Также специалист отметил, петербуржцы расслабились, забив сопернику два быстрых мяча.

- Все игроки подумали, что будет очень легко, забив два мяча, поэтому расслабились, - сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". - "Зенит" начал передерживать мяч, было много потерь. В свою очередь быстрые игроки "Анжи" атаковали больше, чем мы. На таком поле нельзя долго держать мяч, было очень много потерь в средней зоне. Самое главное - мы дали сопернику почувствовать уверенность. Зенитовцы создавали моменты, но транжирили их.

Думаю, что поле повлияло на игру. Сомневаюсь, что этот газон соответствует уровню чемпионата России. Сопернику много симулировал, тянул время. Судья, к сожалению, не реагировал на это. Позже я посмотрю момент, когда был поставлен пенальти в наши ворота.