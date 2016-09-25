21:51 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Зенит" подумал, что будет легко, забив два мяча "Анжи"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 8-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:2) посетовал на качество поля. Также специалист отметил, петербуржцы расслабились, забив сопернику два быстрых мяча.

- Все игроки подумали, что будет очень легко, забив два мяча, поэтому расслабились, - сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". - "Зенит" начал передерживать мяч, было много потерь. В свою очередь быстрые игроки "Анжи" атаковали больше, чем мы. На таком поле нельзя долго держать мяч, было очень много потерь в средней зоне. Самое главное - мы дали сопернику почувствовать уверенность. Зенитовцы создавали моменты, но транжирили их.

Думаю, что поле повлияло на игру. Сомневаюсь, что этот газон соответствует уровню чемпионата России. Сопернику много симулировал, тянул время. Судья, к сожалению, не реагировал на это. Позже я посмотрю момент, когда был поставлен пенальти в наши ворота.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Pleafant

Можно конечно сказать,про то,что танцору мешает,но поле действительно ужасное.Однако свои надо забивать и не пропускать "дураков".Луческу надо не агрономам предьявы делать а спросить с Нету,зачем сбил человека,выходившего из штрафной и Витселя,потерявшегомяч при втором голе.Ну и Беленов,конечно,молодец.

22:20 25 сентября

Супершвайни

2masson: не боись, он уже пишет как убивали аленичевский Спартак вам на радость.

22:06 25 сентября

masson

Это бы большой облом! Не надо было смеяться вчера над ЦСКА! Армейцы показали содержательную атакующую целостную исгру. А выскочки, вроде мясных... В хабаровске было только начало. Почему Рабинер до сих пор не отписался про то "как убивали...."

22:03 25 сентября

краснобелов-спартаков

Эсемеску

22:00 25 сентября

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