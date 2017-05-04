Михаил Кержаков: "Мое состояние? Без комментариев"

Голкипер "Оренбурга", арендованный у "Зенита", не стал комментировать ситуацию с возможным пропуском концовки сезона из-за травмы.

– Без комментариев, – заявил Кержаков на вопрос о ходе его восстановления после травмы колена.

Ранее президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что вратарь проходил медицинское обследование в Германии. Руководитель клуба не назвал ожидаемых сроков восстановления, однако добавил, что хирургического вмешательства не потребуется.

Напомним, что 30-летний Кержаков последний раз выходил на поле 10 апреля в матче 22-го тура с "Уралом" (0:2) и всего провел за оренбургскую команду пять матчей и пропустил шесть голов. Всего в нынешнем сезоне на его счету 13 игр и 13 пропущенных мячей. (Евгений БЕЛОУСОВ)