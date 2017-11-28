20:46 | Футбол — РФПЛ

Мешков счел столкновение Комбарова и Ригони игровым

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Эпизод на исходе 89-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" (3:1), когда получил травму защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, вызвал разную реакцию. Кто-то посчитал, что действия Эмилиано Ригони, который врезался в соперника, сломав ему ребро, заслуживали желтой карточки. Она стала бы для аргентинца второй, и ему пришлось бы покинуть поле.

Между тем арбитр Виталий Мешков решил иначе – судья оценил столкновение как игровое. Думаю, его можно поддержать. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бней Иегуда

Мешков отсудил очень слабо. Не хочется говорить про заряженность Газпрёма, но многие всё понимают.) В том числе и Арнольдыч просёк.) И сами игроки.) Мешок всю игру как будто ждал момента, откровенно убить, конечно, он не мог, резонанс был бы приличным, но все пограничные эпизоды трактовал однобоко. И офсайды, и фолы на спартаковцах пропускал, бедный Зе Луиш, и Фернандо удалил, не колеблясь ни секунды.) И вообще пытался регулярно демонстрировать, что он главный на поле, а вовсе не футболисты.) В общем ничего нового, уровень судейства как всегда вызывает массу вопросов.)

21:01

teorver

Удар корпус в корпус можно счесть игровым. Но удар локтем - отнюдь.

20:59