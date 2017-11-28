Мешков счел столкновение Комбарова и Ригони игровым

Эпизод на исходе 89-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (3:1), когда получил травму защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, вызвал разную реакцию. Кто-то посчитал, что действия Эмилиано Ригони, который врезался в соперника, сломав ему ребро, заслуживали желтой карточки. Она стала бы для аргентинца второй, и ему пришлось бы покинуть поле.

Между тем арбитр Виталий Мешков решил иначе – судья оценил столкновение как игровое. Думаю, его можно поддержать. (Александр БОБРОВ)