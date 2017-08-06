Массимо Каррера: "Удаление Луиза Адриану мне абсолютно не понравилось"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5) отметил, что предпочитает один раз уступить с крупным счетом, чем много раз с минимальным. Специалист подчеркнул, что питерцы хорошо воспользовались ошибками, которые допускали его подопечные.

– Все поражения "Спартака" под вашим руководством, кроме игры с "Уфой", получились крупными. Как вы можете это объяснить?

– В футболе так бывает. Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Когда тебе забивают пять, надо остановиться, задуматься, сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.

– Показалось, что "Зенит" перебегал "Спартак", мяч у хозяев ходил быстрее. Что случилось с командой сегодня, ведь в предыдущих матчах с физикой все вроде бы было в порядке?

– Я уже сказал, что в первом тайме мы играли в хороший футбол. Ну а когда ты ведешь в счете, то и играешь с другим настроем.

– Что привело к индивидуальным ошибкам, о которых вы сказали – недостаток настроя, концентрации или что-то еще?

– Если бы никто не ошибался, все матчи заканчивались бы 0:0. К сожалению, сегодня ошибки допустили мы, и нам забили.

– Как вы относитесь к стычке в конце матча, после которой был удален Луиз Адриану?

– Команда может проигрывать матчи, но нельзя терять голову, поэтому то, что произошло в конце игры, мне абсолютно не нравится. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"