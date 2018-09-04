Максименко - о начале карьеры: "Меня ставили в ворота, чтоб не затоптать"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, который был вызван в молодежную сборную России на контрольную игру с Египтом (7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы-2019 U21 c Сербией (11 сентября), ответил на вопросы болельщиков в эфире VK-Life. Футболист рассказал, как началась его карьера в футболе.

-Кто ваш любимый футболист в сборной России?

- Тяжелый вопрос. Я отвечу так: вся сборная России любимая.

- Что скажете о голкипере Александре Максименко?

-Он неплохой парень, но еще есть куда расти. Еще многому надо научиться, набраться опыта.

- Как начиналась ваша карьера?

- -Начинал я в ростовском дворе, еще застал ту эпоху, когда играли бандами, район против района. Играл всегда со старшим братом. Меня ставили в ворота, чтоб не затоптать. Я был очень маленький. Мне говорили: "Становись в ворота, и если сможешь что-то отбить – отбей". И у меня пошло, начал отбивать. Парень со двора посоветовал мне записаться в секцию. Я в тот же вечер подошел к отцу, мы записались.

На первой тренировке мне накидали штук 15-20. Я навсегда запомню эту тренировку. Но на следующей я пропустил всего два мяча. Поиграл в чемпионате города полтора года и меня позвали в академию Понедельника, где я провел 5 лет. И вот там я становился, как футболист, как человек. Потом мне позвонили и пригласили в "Спартак". Проходил просмотр у Рината Дасаева, сильно волновался. Через 3 дня сказали готовить документы на переход.

- Был ли момент, когда хотелось все бросить?

-Нет, такого момента не было. Появлялись мысли о том, что тяжело. Но о том, чтоб уйти из футбола, никогда не было. Я всегда любил футбол, прогуливал уроки, чтоб ходить на тренировки. Иногда отпрашивался, иногда просто уходил.

- Были ли соблазны выбрать другой вид спорта?

- До футбола я занимался волейболом. Я всегда и везде ходил всегда за старшим братом. Так как я был маленький, мне было очень тяжело. В итоге меня хватило на месяц.