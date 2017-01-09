15:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" подтвердил возвращение из аренды Коченкова и Макарова

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"Локомотив" на своем официальном сайте подтвердил досрочное возвращение из аренды вратаря Антона Коченкова. Первую часть сезона голкипер провел в "Томи".

– Обстоятельства, в которых оказалась "Томь", общеизвестны, – отметил Коченков. – Футболисты расходятся. Я прибыл в расположение "Локо" и готовлюсь к сборам.

Также в "Локомотив" из аренды вернулся полузащитник Сергей Макаров, который выступал за "Минск".

– В Белоруссии получил хороший опыт, имел постоянную игровую практику, – отметил Макаров. – С нетерпением жду начала сбора в Испании – будем работать, доказывать.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14501

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