"Локомотив" подтвердил возвращение из аренды Коченкова и Макарова

"Локомотив" на своем официальном сайте подтвердил досрочное возвращение из аренды вратаря Антона Коченкова. Первую часть сезона голкипер провел в "Томи".

– Обстоятельства, в которых оказалась "Томь", общеизвестны, – отметил Коченков. – Футболисты расходятся. Я прибыл в расположение "Локо" и готовлюсь к сборам.

Также в "Локомотив" из аренды вернулся полузащитник Сергей Макаров, который выступал за "Минск".

– В Белоруссии получил хороший опыт, имел постоянную игровую практику, – отметил Макаров. – С нетерпением жду начала сбора в Испании – будем работать, доказывать.