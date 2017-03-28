11:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Если бы все зависело от меня, вернулся бы к работе уже в межсезонье"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается после ухода с поста наставника армейцев. По словам специалиста, сейчас он изучает английский язык. К тренерской работе он хотел бы вернуться в ближайшее время, но не все зависит от него.

- На данный момент меня устраивает то, чем я занимаюсь, - сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". Очень много сил трачу на изучение языка и смотрю огромное количество самого разного английского футбола. Занимаюсь с преподавателем восемь часов в день на разную тематику. Естественно, в основном моя тема - футбол. Преподаватели говорят, что я бегу спринтом, а изучение языка – марафон. Я на скорости спринтера пытаюсь пробежать марафон. Это сложно, но есть подвижки в этом плане. 

Если Моуринью по знанию языка из иностранных тренеров в Англии - это 10 баллов, то я - 6,5 - 7.

Я получаю огромное удовольствие. У меня свежий взгляд. Это когда ты понимаешь, что видишь каждую деталь, передвижение, нюанс – понимаешь все, что происходит на поле. Параллельно совершаю огромный объем действий, направленный на саморазвитие.

Если бы возвращение к работе зависело от меня, я бы говорил о следующем сезоне или межсезонье.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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air1991

Человек старается развиваться во всех смыслах, чего плохого-то? Если будет тренировать любой зарубежный клуб- а лучше бы английский - лично я только порадуюсь за него. Успеха!!

12:03

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

""фром май харта"" возьми в репетиторы!!!! Он - то быстро ТЕБЯ научит итальянскую лапшу на англиские уши с поволжско--израильским акцентом вешать...

12:00

shpasic

вернулся бы к работе, но никто не берёт))

11:55

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