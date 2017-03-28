Леонид Слуцкий: "Если бы все зависело от меня, вернулся бы к работе уже в межсезонье"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается после ухода с поста наставника армейцев. По словам специалиста, сейчас он изучает английский язык. К тренерской работе он хотел бы вернуться в ближайшее время, но не все зависит от него.

- На данный момент меня устраивает то, чем я занимаюсь, - сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". Очень много сил трачу на изучение языка и смотрю огромное количество самого разного английского футбола. Занимаюсь с преподавателем восемь часов в день на разную тематику. Естественно, в основном моя тема - футбол. Преподаватели говорят, что я бегу спринтом, а изучение языка – марафон. Я на скорости спринтера пытаюсь пробежать марафон. Это сложно, но есть подвижки в этом плане.

Если Моуринью по знанию языка из иностранных тренеров в Англии - это 10 баллов, то я - 6,5 - 7.

Я получаю огромное удовольствие. У меня свежий взгляд. Это когда ты понимаешь, что видишь каждую деталь, передвижение, нюанс – понимаешь все, что происходит на поле. Параллельно совершаю огромный объем действий, направленный на саморазвитие.

Если бы возвращение к работе зависело от меня, я бы говорил о следующем сезоне или межсезонье.