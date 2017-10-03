Квинси Промес: "Все, что говорят про д'Урбано, чушь. Не он бьет игроков "Спартака" по ногам"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что тренер красно-белых по физподготовке Джорджо д'Урбано не виноват в травмах игроков. Он также добавил, что повреждения происходят из-за усталости футболистов.
– Летом в "Спартак" пришел новый тренер по физподготовке Джорджо д'Урбано. Как с ним работается?
– Отличный специалист. Он помогает команде чувствовать себя лучше, – приводит matchtv.ru слова Промеса. - Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения.
– Что слышали?
– Д'Урбано винят в наших травмах. Это чушь собачья, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в "Спартаке", поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков "Спартака" по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!
– В чем тогда дело? В жестком графике?
– Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (Кубка Конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек.
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI786088_Karrera_byvajet_emocionalen_no_mne_eto_nravitsa_Intervju_Kvinsi_Promesa#
ЗЮК
SIZ170,*описЬка*-это предмет в твоей ротовой полости,который мешает тебе думать.
15:09
Chibisov
ЗЮК да свинка это вам не как в прошлом сезоне раз в неделю играть тут надо очко напрягать,привыкли ромбовидные не напрягаться и готовится к сопернику по недели,а теперь как у всех график и сразу сдохли свиньи,пешком ходят инвалиды.
15:06
SIZ170
ЗЮК============= иди уроки учи *описЬка*
15:05
Chibisov
свинси ты бы так с мариборами и аеками в футбол играл как языком чешешь,все команды играют в таком графике,а цска и зенит это делают даже раньше пройдя по два отборочных тура,но сил не хватает только у спамовцев,в конце еле ноги перебираете.
15:03
ЗЮК
SIZ170 ЗЮК SIZ170,имбецил,суббота-среда-суббота-это три матча в неделю.Мозгов себе купи. 14:45=============== две субботы в неделю? .... ты такой же))) _______________________________________________________________________________________________________ Описка,воскресенье-среда-суббота.Ты так туп,что не понял смысла написанного.Раз ты настолько туп,посмотри календарь,олух.
15:01
rastasick
интересно, а как по голландски будет " чушь собачья"?и сколько в процентном соотношении в этом интервью отсебятины от афтара?)))
14:57
Gordon
Охренеть сколько специалистов понабежало :-))))) Некоторые даже не знают, что суббота в неделю бывает один раз :) Кстати, внимание травмам в последнем матче ЦСКА если что ;-)
14:53
SIZ170
ЗЮК SIZ170,имбецил,суббота-среда-суббота-это три матча в неделю.Мозгов себе купи. 14:45=============== две субботы в неделю? .... ты такой же)))
14:46
ЗЮК
SIZ170,имбецил,суббота-среда-суббота-это три матча в неделю.Мозгов себе купи.
14:45
shpasic
а у ЦСКА, Зенита и Локомотива не такой же график?
14:42
SIZ170
где он третий матч в неделю играет? ..... эпический долбодятел....
14:37