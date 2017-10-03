Квинси Промес: "Все, что говорят про д'Урбано, чушь. Не он бьет игроков "Спартака" по ногам"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что тренер красно-белых по физподготовке Джорджо д'Урбано не виноват в травмах игроков. Он также добавил, что повреждения происходят из-за усталости футболистов.

– Летом в "Спартак" пришел новый тренер по физподготовке Джорджо д'Урбано. Как с ним работается?

– Отличный специалист. Он помогает команде чувствовать себя лучше, – приводит matchtv.ru слова Промеса. - Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения.

– Что слышали?

– Д'Урбано винят в наших травмах. Это чушь собачья, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в "Спартаке", поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков "Спартака" по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!

– В чем тогда дело? В жестком графике?

– Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (Кубка Конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек.