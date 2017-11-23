Курбан Бердыев: "Многим нападающим надо взять у Вернблума урок"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА признался, что для него стала открытием игра полузащитника армейцев Понтуса Вернблума на позиции нападающего. В 17-м туре шведский хавбек оформил дубль во встрече со "СКА-Хабаровск" (4:2) и помог своей команде набрать 3 очка.

- То, что ЦСКА играл в Лиге чемпионов (в среду армейцы обыграли "Бенфику" и гарантировали себе выход в весеннюю стадию еврокубков. - Прим. "СЭ") им не мешает. Там другой принцип подготовки. Играть и восстанавливаться иногда легче, чем готовиться неделю. Если вспомнить "Ростов", то там как раз мы показывали лучшую игру, когда играли еще и в Лиге чемпионов, - сказал Бердыев.

- В последних матчах Понтус Вернблум играет центрального нападающего. Как вы готовитесь к нему?

- Честно говоря, для меня это открытие - умение так играть, и играть остро. Он играет на своих сильных качествах, не делает того, чего не умеет. Многим нападающим нужно брать урок. Это очень серьезная боевая единица. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, матч "Рубин" - ЦСКА состоится 26 ноября. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.