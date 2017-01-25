"Краснодар" уверенно обыграл "Пахтакор"

"Краснодар" победил "Пахтакор" (2:0) в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора в ОАЭ. Голами в составе российской команды отметились полузащитники Торнике Окриашвили и Илья Жигулев. Отметим, что на игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Товарищеский матч

"Краснодар" – "Пахтакор" – 2:0 (0:0)

Голы: Окриашвили, 50 (1:0). Жигулев, 55 (2:0).

"Краснодар": Крицюк (Адамов, 46), Калешин (Мартынович, 46), Гранквист (Гогличидзе, 46), Налду (Назаров, 46), Рамирес (Быстров, 46), Газинский (Окриашвили, 46), Перейра (Моргунов, 46), Жигулев, Смолов (Фомин, 46), Ари (Комличенко, 46), Вандерсон (Лаборде, 60).

Предупреждения: Калешин, 30. Быстров, 57. Лаборде, 72. Комличенко, 78. Гогличидзе, 86.

Судья: Аль-Балуши.

25 января. Абу-Даби. Стадион "Nyuabudhabi".