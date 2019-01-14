"Краснодар" победил молодежную сборную Китая в товарищеском матче

"Краснодар" обыграл молодежную сборную Китая в товарищеском матче (2:0). Голами отметились нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Никита Сергеев.
Товарищеские матчи
"Краснодар" - Китай U25 - 2:0 (1:0)
Голы: Сулейманов, 45 (1:0). Сергеев, 81 (2:0).
"Краснодар": Сафонов, Фьолусон (Бородин, 46), Рамирес (Голубев, 46), Мартынович (Сергеев, 46), Петров (Марков, 46), Перейра (Мацукатов, 46), Каборе (Ольссон, 46), Газинский (Уткин, 46), Классон (Куэва, 46), Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46), Ари (Игнатьев, 46).
14 января. Марбелья. Стадион "Dama de Noche".
Опрос
Кто станет чемпионом России-2018/19?
Загрузка...