"Краснодар" – единственный клуб РФПЛ, который в 2016-м не штрафовали за фанатов

Президент КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что российские клубы чаще всего получают штрафы за пиротехнику, ненормативную лексику и оскорбительные баннеры от фанатов. Также он отметил, что комитет рассматривает вариант ужесточения наказания за файеры и петарды.

– К самым распространенным нарушениям относятся использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики, демонстрация несогласованных баннеров оскорбительного содержания, бросание предметов на поле и так далее, – цитирует официальный сайт РФС Григорьянца. – Показательно, что в этом году у нас вообще не было дел, связанных с проявлениями дискриминации или расизма. Всего лишь пару раз рассматривались вопросы, связанные с запрещенной символикой. Здесь стоит отметить, что европейская организация "Футбол против расизма" (FARE) разработала документ, который является приложением к Дисциплинарному регламенту. Там прописано, какие символы или руны могут свидетельствовать о присутствии на трибуне ультраправой организации. И клубы с перечнем знакомы.

– Использование пиротехники и скандирование нецензурных кричалок стали, к сожалению, одним из атрибутов футбольных матчей в России. Возможно ли эффективно бороться с этими явлениями на уровне КДК РФС?

– Единственный клуб премьер-лиги, который в уходящем году не наказывался штрафами за поведение зрителей, – "Краснодар". Спартаковские фанаты постоянно используют пиротехнику. А вот в Грозном файеры вообще жечь не принято, и нас даже удивило, когда два тура назад это событие произошло. Зато "Терек" часто получал штрафы за использование громкой связи для поддержки принимающей команды. Думаю, со следующего сезона стоит ужесточать наказание за пиротехнику. Мне представляется логичным связать ее использование с необеспечением безопасности. Ведь зрители могут и дымом надышаться, и получить за шиворот погасшую ракету, как это произошло на одном из матчей "Спартака" с посетителем VIP– трибуны. Данную тему уже поднимали и президент РФС Виталий Мутко, и глава РФПЛ Сергей Прядкин. И на одном из заседаний исполкома она наверняка будет обсуждена.