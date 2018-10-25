Кононов возглавит "Спартак"? Вот ответ тренера "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов на встрече с болельщиками прокомментировал информацию о том, что он возглавит "Спартак". Должность в московской команде освободилась после того, как в отставку был отправлен Массимо Каррера.

– Такие слухи ходят. Но я на данный момент тренер "Арсенала", – сказал Кононов. – Все мысли об очень важной игре против " Оренбурга". На данный момент никуда не перехожу. (Андрей Михайлов)

По информации "СЭ", "Спартак" близок к подписанию контракта с Кононовым.

Кононов. В "Спартак" зовут трижды // "Спартак" договорился с Кононовым