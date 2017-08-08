КДК дисквалифицировал Адриану и Смольникова на 2 матча каждого

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение дисквалифицировать нападающего "Спартака" Луиза Адриану и защитника "Зенита" Игоря Смольникова на два матча каждого.

Напомним, встреча "Зенит" – "Спартак" состоялась в воскресенье и закончилась победой петербуржцев со счетом 5:1. В концовке встречи арбитр удалил Адриану и Смольникова за потасовку.

– За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы и Адриану, и Смольников дисквалифицированы на 2 матча каждый, – сказал Григорьянц. – Оба игрока были на заседании, извинились перед КДК, а также пожали друг другу руки. (Павел ГУРЕВИЧ)