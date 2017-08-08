КДК дисквалифицировал Адриану и Смольникова на 2 матча каждого

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение дисквалифицировать нападающего "Спартака" Луиза Адриану и защитника "Зенита" Игоря Смольникова на два матча каждого.
Напомним, встреча "Зенит" – "Спартак" состоялась в воскресенье и закончилась победой петербуржцев со счетом 5:1. В концовке встречи арбитр удалил Адриану и Смольникова за потасовку.
– За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы и Адриану, и Смольников дисквалифицированы на 2 матча каждый, – сказал Григорьянц. – Оба игрока были на заседании, извинились перед КДК, а также пожали друг другу руки. (Павел ГУРЕВИЧ)
голос из Санкт-Петербурга
ПОЗОР КДК! Слова Влада Радимова сразу вспоминаются!!!
16:30
romy4_84
да кстати за жест совсем ничего????
16:29
голос из Санкт-Петербурга
"Афроспартаковец" ещё показал средний палец болельщикам ЗЕНИТа! Все решили "не заметить" этот эпизод, иначе пришлось бы дисквалифицировать "Афроспартаковца" ещё на пять матчей. У нас из за этого страдают только французы в лице Молло. КДК вышел на новый "европейский" уровень и стал толерантным! Я как болельщик ФК ЗЕНИТ оскорблён! Московские СМИ быстро растиражировали фото Молло. А вот фото Луиса Адриано решили не заметить! Нате! Полюбуйтесь! www.sports.ru/tribuna/blogs/slon619/1362010.html
16:29
romy4_84
то есть никакого дополнительного наказания за удар локтем? ну ладно, хватит и пяти дырок в ворота всех московских
16:28
Jean4
Пиитерец, не иначе заговор против болотных! =)
16:28
Jean4
slava-slava, тут не драка тут возня была, разве что Адриано дал понюхать Смольникову свой кулак.)
16:27
Пиитерец
Чё за хрень! Адриано спровоцировал этот конфликт, еще у своей штрафной ударив в лицо Смольникова. Но Вилок не отреагировал никак. Луиза должна была бОльшую дискву заработать. Будогосский продолжает тянуть за уши этих поросячьих позорников!
16:26
slava-slava
Ари, Фидлера и Фернандеша за драку в финале КР по 6 матчей дали. А тут - 2. Минимум в КДК прописано 5.
16:21
ЗЮК
Millwall82,лучше тебя и тебе подобных дисквалифицировать.Переизбыток умственно отсталых на сайте.
16:16
Millwall82
ну-ну за удар сзади в лицо Адриано ничего. Все что нужно знать о кровавой спартаковской гэбни в лице Будогоского.
16:12