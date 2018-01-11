Карпин взял 27 футболистов на первый сбор "Ростова"

"Ростов" отправился в Турцию на первый зимний сбор, информирует пресс-служба ростовчан. Валерий Карпин взял в Белек 27 футболистов.

Список игроков, которые участвуют в первом сборе команды:

Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мацей Вилюш, Игорь Киреев, Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Маер, Алексей Ионов, Александр Зуев, Эльдор Шомуродов, Мусса Думбия, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Дмитрий Вебер, Дмитрий Соловьев, Валерий Чуперка, Бьорн Сигурдарсон.