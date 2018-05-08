Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Республике Татарстан и достижение высоких спортивных результатов. Подобный указ издал президент Республики Татарстан, информирует официальный сайт команды.

38-летний хавбек ранее объявил об уходе из "Рубина" по окончании сезона. Сегодня он вышел на замену в матче 29-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). Игра стала для ветерана последней в Казани. До перехода в "Рубин" в 2008 году Карадениз всю профессиональную карьеру провел в родном "Трабзонспоре".