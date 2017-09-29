Каборе – первый футболист, удалявшийся в пяти подряд розыгрышах чемпионата России

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе, удаленный за фол последней надежды в начале второго тайма матча 12-го тура с "Арсеналом" (0:1), установил новый рекорд чемпионатов России. Буркиниец стал первым футболистом, получавшим красные карточки в пяти подряд сезонах премьер-лиги. Чаще всего в высшем дивизионе с поля изгонялся Дейвидас Шемберас (11), имеющий на своем счету две четырехсезонные серии удалений. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, получавшие красные карточки в четырех и более сезонах кряду

* Последовательные сезоны, в которых футболист удалялся.

Трансляция матча "Арсенал" – "Краснодар"