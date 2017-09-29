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21:27 | Футбол — РФПЛ

Каборе – первый футболист, удалявшийся в пяти подряд розыгрышах чемпионата России


Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе, удаленный за фол последней надежды в начале второго тайма матча 12-го тура с "Арсеналом" (0:1), установил новый рекорд чемпионатов России. Буркиниец стал первым футболистом, получавшим красные карточки в пяти подряд сезонах премьер-лиги. Чаще всего в высшем дивизионе с поля изгонялся Дейвидас Шемберас (11), имеющий на своем счету две четырехсезонные серии удалений. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, получавшие красные карточки в четырех и более сезонах кряду

Игрок

Клубы

Сезоны в России

Удаления

Сезоны подряд*

Шарль КАБОРЕ

Кубань, Краснодар

6

5

5 (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Андрей НОВГОРОДОВ

Асмарал, Торпедо, Жемчужина, Шинник

9

5

4 (1996, 1997, 1998, 1999)

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ

Тюмень, Ростсельмаш

7

5

4 (1997 (2),1998, 1999, 2000)

Дейвидас ШЕМБЕРАС

Динамо, ЦСКА, Алания

15

11

4 (2000, 2001 (2), 2002 (2), 2003)

Гогита ГОГУА

Спартак Нч, Сатурн, Терек, Волга

6

5

4 (2006 (2), 2007, 2008, 2009)

Ян ДЮРИЦА

Сатурн, Локомотив

10

4

4 (2008, 2009, 2010, 2011/12)

Дейвидас ШЕМБЕРАС

Динамо, ЦСКА, Алания

15

11

4 (2009, 2010 (2), 2011/12, 2012/13)

Тимофей КАЛАЧЕВ

Ростов, Кр.Советов

12

6

4 (2009, 2010, 2011/12, 2012/13)

* Последовательные сезоны, в которых футболист удалялся.

Трансляция матча "Арсенал" – "Краснодар"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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