Каборе – первый футболист, удалявшийся в пяти подряд розыгрышах чемпионата России

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе, удаленный за фол последней надежды в начале второго тайма матча 12-го тура с "Арсеналом" (0:1), установил новый рекорд чемпионатов России. Буркиниец стал первым футболистом, получавшим красные карточки в пяти подряд сезонах премьер-лиги. Чаще всего в высшем дивизионе с поля изгонялся Дейвидас Шемберас (11), имеющий на своем счету две четырехсезонные серии удалений. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, получавшие красные карточки в четырех и более сезонах кряду
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны в России
|
Удаления
|
Сезоны подряд*
|
Кубань, Краснодар
|
6
|
5
|
5 (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
|
Асмарал, Торпедо, Жемчужина, Шинник
|
9
|
5
|
4 (1996, 1997, 1998, 1999)
|
Тюмень, Ростсельмаш
|
7
|
5
|
4 (1997 (2),1998, 1999, 2000)
|
Динамо, ЦСКА, Алания
|
15
|
11
|
4 (2000, 2001 (2), 2002 (2), 2003)
|
Спартак Нч, Сатурн, Терек, Волга
|
6
|
5
|
4 (2006 (2), 2007, 2008, 2009)
|
Сатурн, Локомотив
|
10
|
4
|
4 (2008, 2009, 2010, 2011/12)
|
Динамо, ЦСКА, Алания
|
15
|
11
|
4 (2009, 2010 (2), 2011/12, 2012/13)
|
Ростов, Кр.Советов
|
12
|
6
|
4 (2009, 2010, 2011/12, 2012/13)
* Последовательные сезоны, в которых футболист удалялся.
Трансляция матча "Арсенал" – "Краснодар"
Удаление @FCKrasnodar Шарль Каборе 56'#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АрсеналКраснодар 1:0 pic.twitter.com/dGIp66Jh5L– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 сентября 2017 г.