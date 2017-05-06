К игрокам "Томи" есть интерес со стороны других клубов

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев отметил, что на молодых игроков клуба есть спрос. Однако, по его словам, более точную информацию он оглашать пока не будет.

– Как будет строиться команда на будущий сезон? Будете ли рассчитывать на молодежь?

– Эти ребята могут составить костяк. Не все, может быть, и соответствуют уровню РФПЛ и ФНЛ, но талантливые футболисты в "Томи" есть. Это моя субъективная оценка. Решение же всегда остается за тренером.

– Есть ли спрос на молодых футболистов?

– Интерес со стороны других клубов присутствует. Фамилии игроков и названия клубов называть не буду, чтобы лишний раз не тревожить ребят.

– Будете ли удерживать их? Или, если поступит выгодное предложение, примете его?

– Здесь много факторов. Но отдавать талантливого парня, если он способен закрыть позицию на поле, не имея равноценной замены, неразумно. Поэтому в первую очередь будем думать о футбольных интересах "Томи", а не других команд.

– Смотря на турнирную таблицу за четыре тура до конца чемпионата, можете сказать, что с премьер-лигой придется попрощаться?

– Так и есть. (Сергей АСТАХОВ)