К "Арсеналу" присоединился опытный румын Бурчану

В расположение "Арсенала" прибыл еще один потенциальный новичок – румынский опорный полузащитник Александру Бурчану, передает из Белека спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он приехал вместе со своим агентом (весьма колоритной дамой), контракт должен быть подписан в самое ближайшее время. Последним клубом 31-летнего хавбека был "Стяуа", в составе которого он дважды становился чемпионом своей страны.

С 1 января этого года Бурчану числится свободным агентом. Ранее он выступал также на родине за "Оцелул" и "Тимишоару", а в Турции – за "Трабзонспор". В активе игрока 26 матчей за сборную Румынии, однако последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в апреле 2014 года.