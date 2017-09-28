Илья Геркус: "Мое противостояние с Семиным - слухи"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "Известиям" рассказал, что его противостояние с Юрием Семиным - слухи. Кроме того, он отметил, что на данный момент тренер удовлетворяет требованиям, которые перед ним ставятся.

- В интернете с августа распространяется информация о вашем противостоянии с Юрием Семиным. Сообщают даже, что вы якобы ждете ухудшения результатов команды как формального повода для увольнения тренера.

- Я на своей должности отвечаю за развитие клуба и за его результат. У меня персональных интересов нет. Конечно, мы все не железные люди, у меня тоже есть эмоции, но при принятии решений я ими не руководствуюсь. Хотел бы еще раз опровергнуть все эти слухи. Они являются глупостями, клеветой и наветами. Любое слово выбирайте. В рабочих отношениях - будь то тренер, игрок или любой другой член коллектива - я придерживаюсь исключительно профессиональных критериев. В данный момент главный тренер удовлетворяет требованиям, которые перед ним ставятся. Мы очень благодарны Юрию Павловичу. Очень довольны его работой.

- Тем не менее сообщалось и о вашей встрече с болельщиками в начале августа, где вы якобы критиковали методы работы Семина и прогнозировали осенний спад.

- В том, как это было подано, есть определенный перегиб, который я списал на эмоциональность излагавших содержание нашей беседы. Наверное, между нами бывали, бывают и будут разночтения в определенных вопросах. При этом я в любых дискуссиях с огромным уважением отношусь к позиции Юрия Павловича, и главное - мы работаем на один результат, добиваемся его. Мы все сконцентрированы на том, чтобы выступить максимально хорошо.