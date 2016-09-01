Гранат и Григорьев перешли в "Ростов"

Защитник Владимир Гранат подписал контракт с "Ростовом", сообщает официальный сайт донского клуба. Ранее 29-летний защитник разорвал контракт со "Спартаком". Детали нового соглашения не уточняются. По информации "СЭ", общий срок контракта – три года, с разбивкой по схеме "2+1".

В этом сезоне Гранат не провел ни одного матча за основной состав "Спартака", выступая в турнире ФНЛ за "Спартак-2" (9 матчей). В прошлом сезоне он провел 14 игр за красно-белых в чемпионате России.

Также "Ростов" объявил о заключении контракта с полузащитником Максимом Григорьевым. Воспитанник московского "Спартака" ранее выступал за "Локомотив" и "Ростов", в составе которого провел 60 матчей и забил 10 голов. 26-летний футболист вернулся в город на Дону после завершения контракта с "Локо".