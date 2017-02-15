Гол Чалова пяткой принес ЦСКА победу над "Картахеной"

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании одержал волевую победу над "Картахеной". Счет в первом тайме открыла испанская команда - это первый пропущенный красно-синими мяч (в седьмой встрече) под руководством Виктора Гончаренко, после перерыва в составе армейцев отличились Алан Дзагоев и Федор Чалов, забивший пяткой.
Товарищеский матч
"Картахена" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (1:0)
Голы: Родригес, 18 (1:0). Дзагоев, 68 (1:1). Чалов, 90 (1:2).
"Картахена": Моралес, Себальос, Перес Торрес, Фофана, Гарсия, Энс, Хименес, Х.Рос, Артилес, Родригес, И.Рос.
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 72), Головин, Жамалетдинов, Ионов (Кучаев, 77), Оланаре (Чалов, 68).
Судья: Рос Гомес (Испания).
15 февраля. Картахена. Стадион "Municipal Cartagonova".
spetrov
П_о_в_а_р, ты-то зачем чужие шутки про выдуманные команды повторяшь? :)
22:50
Mark Krass
повар недоучка и недоумок, но он не виноват, он таким родился.Гены епрст.
22:48
П_о_в_а_р
Адекватный Зритель_ Выдуманный Поварюга - убирайся! ----------------------------- Нет.
22:41
Адекватный Зритель_
Выдуманный Поварюга - убирайся!
22:19
Красно синий
Играли здорово. Так бы с Зенитом.
22:17
King's Bounty IIII
это команда из испанской лфл !
22:14
diskmen
Первый тайм не видел.Что касается второго армейцы превосходили своих соперников.Мне нравиться как тренерует Ганчаренко.Самое главное он доверяет своей молодёжи.Жамалетдинов,Чалов,Головин это будущее армейского футбола.Так держать ребята.
22:10
П_о_в_а_р
А Карфаген же вроде разрушили?.. москали, помоему... Опять выдуманную команду обыграли и радуются.
22:07
Гантэр
Это жесть. Если так будет продолжаться то ни о каком чемпионстве нечего и мечтать. Не использовать столько моментов .... Один чалов вышел мог не менее 3 забить. Нет забивных напов.
22:05
П_о_в_а_р
Леонид вернётся.
22:03
shpasic
Игоряна с сухарём!!!
21:59
alex lav
Адекватный Зритель_ Вы с "народностью" попутали
21:56
Адекватный Зритель_
Наконец-то пропустили. Ганчаренка-убирайся!
21:55