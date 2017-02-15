Гол Чалова пяткой принес ЦСКА победу над "Картахеной"

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании одержал волевую победу над "Картахеной". Счет в первом тайме открыла испанская команда - это первый пропущенный красно-синими мяч (в седьмой встрече) под руководством Виктора Гончаренко, после перерыва в составе армейцев отличились Алан Дзагоев и Федор Чалов, забивший пяткой.

Товарищеский матч

"Картахена" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (1:0)

Голы: Родригес, 18 (1:0). Дзагоев, 68 (1:1). Чалов, 90 (1:2).

"Картахена": Моралес, Себальос, Перес Торрес, Фофана, Гарсия, Энс, Хименес, Х.Рос, Артилес, Родригес, И.Рос.

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 72), Головин, Жамалетдинов, Ионов (Кучаев, 77), Оланаре (Чалов, 68).

Судья: Рос Гомес (Испания).

15 февраля. Картахена. Стадион "Municipal Cartagonova".

Трансляция матча "Картахена" - ЦСКА