21:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Чалова пяткой принес ЦСКА победу над "Картахеной"

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ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании одержал волевую победу над "Картахеной". Счет в первом тайме открыла испанская команда - это первый пропущенный красно-синими мяч (в седьмой встречепод руководством Виктора Гончаренко, после перерыва в составе армейцев отличились Алан Дзагоев и Федор Чалов, забивший пяткой.

Товарищеский матч

"Картахена" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (1:0)

Голы: Родригес, 18 (1:0). Дзагоев, 68 (1:1). Чалов, 90 (1:2).

"Картахена": Моралес, Себальос, Перес Торрес, Фофана, Гарсия, Энс, Хименес, Х.Рос, Артилес, Родригес, И.Рос.

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 72), Головин, Жамалетдинов, Ионов (Кучаев, 77), Оланаре (Чалов, 68).

Судья: Рос Гомес (Испания).

15 февраля. Картахена. Стадион "Municipal Cartagonova".

Трансляция матча "Картахена" - ЦСКА

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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spetrov

П_о_в_а_р, ты-то зачем чужие шутки про выдуманные команды повторяшь? :)

22:50

Mark Krass

повар недоучка и недоумок, но он не виноват, он таким родился.Гены епрст.

22:48

П_о_в_а_р

Адекватный Зритель_ Выдуманный Поварюга - убирайся! ----------------------------- Нет.

22:41

Адекватный Зритель_

Выдуманный Поварюга - убирайся!

22:19

Красно синий

Играли здорово. Так бы с Зенитом.

22:17

King's Bounty IIII

это команда из испанской лфл !

22:14

diskmen

Первый тайм не видел.Что касается второго армейцы превосходили своих соперников.Мне нравиться как тренерует Ганчаренко.Самое главное он доверяет своей молодёжи.Жамалетдинов,Чалов,Головин это будущее армейского футбола.Так держать ребята.

22:10

П_о_в_а_р

А Карфаген же вроде разрушили?.. москали, помоему... Опять выдуманную команду обыграли и радуются.

22:07

Гантэр

Это жесть. Если так будет продолжаться то ни о каком чемпионстве нечего и мечтать. Не использовать столько моментов .... Один чалов вышел мог не менее 3 забить. Нет забивных напов.

22:05

П_о_в_а_р

Леонид вернётся.

22:03

shpasic

Игоряна с сухарём!!!

21:59

alex lav

Адекватный Зритель_ Вы с "народностью" попутали

21:56

Адекватный Зритель_

Наконец-то пропустили. Ганчаренка-убирайся!

21:55

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