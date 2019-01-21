Глушаков принес "Спартаку" победу над "Ростовом"

"Спартак" в матче на турнире в Катаре обыграл "Ростов" (2:1).

Счет в первом тайме открыл форвард ростовчан Видар Кьяртанссон. После перерыва красно-белые сравняли счет с пенальти, который реализовал Луиз Адриану.

В концовке встречи Алексей Ионов не забил с 11-метровой отметки – его удар поймал Александр Максименко. Уже в добавленное время победный гол забил Денис Глушаков.​

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"Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:1)

Голы: Кьяртанссон, 40 (0:1). Луиз Адриану, 58 - с пенальти (1:1). Глушаков, 90+2 (2:1).

Нереализованный пенальти: Ионов, 90 (вратарь).

"Спартак": Максименко, Айртон Лукас (Комбаров, 46), Кутепов, Джикия, Рассказов (Маслов, 69), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Гулиев (Глушаков, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Педро Роша (Мелкадзе, 46), Луиз Адриану (Глушенков, 69).

"Ростов": Песьяков, Плиев (Хаджикадунич, 46), Ингасон (Вилюш, 46. Сухомлинов, 84), Новосельцев (Логашов, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гулевский (Глебов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Салетрос, 46), Щадин (Скопинцев, 46), Кьяртанссон (Сигурдарсон, 46), Зуев (Ионов, 46).

Предупреждения: Гулиев, 27. Мелкадзе, 90.

Судьи: Лапочкин, Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Аверьянов (Москва).

21 января. Доха. Стадион Aspire Zone.

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