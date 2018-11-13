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Геннадий Орлов: "Следователь сказал мне, что Кокорин и Мамаев обязательно получат срок"

Геннадий Орлов. Фото Федор Успенски, "СЭ"
Геннадий Орлов. Фото Федор Успенски, "СЭ"
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева. По его данным, футболисты получат тюремный срок.

- Сейчас говорят, что их оставляют в тюрьме до 8 декабря. Кокорин четыре месяца не тренируется и вообще не двигается.  Конечно, у него растренированность, его мышцы не в работе, дыхание, бегать надо, - сказал Орлов в эфире программы "ГСО Live" . - С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я вчера был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал мне: "Нет-нет, они обязательно срок получат". Поэтому надежд (на орправдательный приговор или условный срок - прим. "СЭ") мало. Хотя "Зенит", конечно, должен биться за справедливое расследование. Раньше футболистов в таких ситуациях "отмазывали", теперь такого не будет.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, как минимум, до 8 декабря. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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https://vk.com/gso?w=wall-154433211_1567

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