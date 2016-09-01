Геннадий Орлов: "Абрамович прилетал в Питер и предлагал Гараю больше, чем "Валенсия"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" подчеркнул, что немного удивлен решением защитника Эсекиэля Гарая перейти в "Валенсию". По словам Орлова, "Челси" предлагал аргентинскому футболисту более выгодные условия.

– Что скажете о приобретении Новосельцева?

– Оно логичное. Парень-то неординарный. Помните, как он сделал предложение Катерине Кейру на футбольном поле? Одно это заслуживает большого уважения. Так рискнуть, так поступить – молодец! А во-вторых, "Зениту" необходимо было закрывать дыру после ухода Гарая. Так что все было просчитано и обо всем обговорено заранее.

– Но замена-то, согласитесь, неполноценная?

– А как вы найдете замену вице-чемпиону мира, аргентинцу?! Это просто нереально! Второго такого в мире вы просто не найдете. Я даже немного удивлен, почему Гарай ушел в "Валенсию". Хотя, конечно, такой выбор сделан из-за супруги.

– А были другие варианты?

– Ну конечно! Роман Абрамович прилетал в Петербург по поводу Гарая. Это было после матча с "Амкаром". "Челси" предлагал больше и самому Гараю, и "Зениту" за его трансфер. Но футболист отказался. Аргентинец хотел быть рядом со своей супругой в Испании. А потом, он не знает ни одного слова по-английски. Это тоже проблема. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова – в ближайшее время в "СЭ"