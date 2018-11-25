Гендиректор "Крыльев" – о судействе в игре со "Спартаком": "В наших матчах в Москве такое часто случается"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал "СЭ" работу судейской бригады Владимира Москалева в матче 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3).

– Можно назвать победу "Спартака" незаслуженной?

– Однозначно.

– Вы довольны судейством?

– Арбитр ошибся в двух эпизодах. Вот для этого и нужна система ВАР, чтобы таких случаев не было. Вместо того чтобы иметь возможность вести 2:0, мы проиграли 1:3. Ключевая ошибка была в моменте, когда не был назначен пенальти за игру рукой Зе Луиша. Даже углового не дали в этом моменте.

– Будете протестовать?

– Обратимся в судейский комитет, чтобы разобрались с работой бригады арбитров в этом матче.

Еще раз. Нужна система ВАР, чтобы избежать ключевых ошибок. Все могут ошибаться. В наших со "Спартаком" играх такое случается часто в Москве. В последний раз ошибались, когда "Спартак" тренировал Аленичев. Кстати, судил этот же арбитр (красно-белые в декабре 2015 года победили со счетом 1:0. – Прим. "СЭ").

– При голе Корниленко был офсайд?

– Ну, какой там офсайд во время подачи? Я повторов не смотрел. По-моему, там все было в динамике. Но утверждать не берусь. Судья стоял на линии и все видел. (Арман Мкртчян)​