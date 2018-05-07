23:37 7 мая | Футбол — РФПЛ

Гекдениз Карадениз хочет, чтобы в его прощальном матче сыграли "Рубин" и "Трабзонспор"


Полузащитник "Рубина"  Гекдениз Карадениз хочет, чтобы в его прощальном матче казанцы сыграли с "Трабзонспором". 38-летний хавбек ранее объявил об уходе из "Рубина" по окончании сезона. Сегодня он вышел на замену в матче 29-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). Игра стала для ветерана последней в Казани. До перехода в "Рубин" в 2008 году Карадениз всю профессиональную карьеру провел в родном "Трабзонспоре".

- Мне очень грустно. Я горжусь тем, что меня так проводили, но мне грустно. Такие моменты в жизни бывают редко, - цитирует "Р-Спорт" Карадениза. - Смешанные чувства. Я рад таким проводам и одновременно есть грусть. Но это не конец, а какое-то начало должно быть. Мечтаю, чтобы в моем прощальном матче сыграли "Рубин" и турецкий "Трабзонспор". Буду просить об этом клубы.

Рубин - Уфа

Карадениз Гекдениз не смог сдержать слез, прощаясь с казанскими болельщиками  //
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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180507/1136578662.html

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