Газинского унесли с поля в игре с "Ахматом"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский получил травму в гостевом матче 5-го тура чемпионата России с "Ахматом" и покинул поле на 27-й минуте.
Опорный хавбек "быков" в жестком подкате влетел в Антона Швеца. У футболиста грозненцев на ноге возникло серьезное рассечение, пошла кровь.
Газинский не только заработал желтую карточку в этом эпизоде, но и сам получил повреждение. Причем настолько серьезное, что в подтрибунное помещение врачи "Краснодара" унесли его на руках. Вместо игрока сборной России на поле вышел Роман Шишкин.
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"
ЗДОРОВЬЯ! Юрий Газинский (#Краснодар @FCKrasnodar) #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 0:0 pic.twitter.com/6d0mm1WF8X– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 августа 2017 г.
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здоровья
20:40