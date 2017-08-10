Газинского унесли с поля в игре с "Ахматом"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский получил травму в гостевом матче 5-го тура чемпионата России с "Ахматом" и покинул поле на 27-й минуте.

Опорный хавбек "быков" в жестком подкате влетел в Антона Швеца. У футболиста грозненцев на ноге возникло серьезное рассечение, пошла кровь.

Газинский не только заработал желтую карточку в этом эпизоде, но и сам получил повреждение. Причем настолько серьезное, что в подтрибунное помещение врачи "Краснодара" унесли его на руках. Вместо игрока сборной России на поле вышел Роман Шишкин.

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"