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Гаджи Гаджиев: "Евсеева хотят видеть в "Сибири". Он готов к самостоятельной работе"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подтвердил, что его помощник Вадим Евсеев имеет предложение из "Сибири". По словам наставника пермской команды, Евсеев готов к самостоятельной работе. Напомним, что бывший игрок сборной России работает в "Амкаре" с января 2015 года.

- Знаю, что Евсеева хотят видеть в "Сибири", но со мной он на эту тему не разговаривал, - сказал Гаджиев.

- Попытаетесь отговорить своего помощника от ухода из "Амкара"?

- Вадим взрослый человек, достаточно самостоятельный. Решение он должен принимать сам. Но нам желательно сохранить Евсеева в своей команде.

- Евсеев готов к самостоятельной работе?

- Да. (Сергей АСТАХОВ)

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