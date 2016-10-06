Гаджи Гаджиев: "Евсеева хотят видеть в "Сибири". Он готов к самостоятельной работе"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подтвердил, что его помощник Вадим Евсеев имеет предложение из "Сибири". По словам наставника пермской команды, Евсеев готов к самостоятельной работе. Напомним, что бывший игрок сборной России работает в "Амкаре" с января 2015 года.

- Знаю, что Евсеева хотят видеть в "Сибири", но со мной он на эту тему не разговаривал, - сказал Гаджиев.

- Попытаетесь отговорить своего помощника от ухода из "Амкара"?

- Вадим взрослый человек, достаточно самостоятельный. Решение он должен принимать сам. Но нам желательно сохранить Евсеева в своей команде.

- Евсеев готов к самостоятельной работе?

- Да. (Сергей АСТАХОВ)