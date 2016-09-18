Франк Веркаутерен: "У "Крыльев" есть проблемы при игре на втором этаже"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после поражения в домашнем матче 7-го тура чемпионата России от ЦСКА (1:2) отметил, что команде не хватило собранности при игре на стандартах у собственных ворот. По словам специалиста, самарской команде не хватает игроков, способных выигрывать верховую борьбу.

– Два гола – для нас слишком много, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Веркаутерен. – При исполнении стандарта мы опять упустили бьющего игрока. Безусловно, есть определенные проблемы при игре на втором этаже. У нас, к сожалению, не так много игроков, способных выигрывать верховую борьбу. В очередной раз оппонент остался неприкрытым, – на прошлой неделе такой же эпизод решил исход матча.

В начале первого и второго таймов мы действовали недостаточно эффективно. Для Кристиана Паскуато это был один из первых матчей в стартовом составе. Я ожидаю от него большего.

Я не ищу виноватых, но каждый игрок должен нести ответственность и делать правильные выводы. В игре стараемся делать то, что необходимо.