Федор Смолов: "Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана". Итальянский клуб является любимым зарубежным клубом 26-летнего россиянина. Также Смолов отметил, что его любимым иностранным футболистом является Златан Ибрагимович.

– Любимая зарубежная команда "Милан", – цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. – Моя заветная мечта – выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"!

- Любимый зарубежный футболист?

- Златан Ибрагимович.