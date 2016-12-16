Федор Смолов: "Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана". Итальянский клуб является любимым зарубежным клубом 26-летнего россиянина. Также Смолов отметил, что его любимым иностранным футболистом является Златан Ибрагимович.
– Любимая зарубежная команда "Милан", – цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. – Моя заветная мечта – выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"!
- Любимый зарубежный футболист?
- Златан Ибрагимович.
Дополнительная информация
http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=16&paper=on&num=49&script=sc3
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