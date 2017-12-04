21:11 | Футбол — РФПЛ

Федор Смолов: "Будь возможность, согласился бы играть за "Реал" бесплатно"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что "Реал" начал следить за его карьерой еще когда футболисту было 18 лет. На днях в СМИ появилась информация, что форвард сборной России входит в шорт-лист мадридского клуба.

- Я попал в список "Реала" еще в 18 лет! Когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы, - сказал Смолов. - А тех игроков, которые в эти списки попадают, "Реал" ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.

- Владислав Радимов считает, что Смолов в "Реале" сядет на скамейку. Что ответите?

- Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за "Реал" бесплатно. Подписал бы контракт, даже если бы клубу ничего не нужно было мне платить. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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andrey62

Смешно. Какой Реал,ты в ЦСКА из за бабок не пошел хотя был бы нужен в лиге чемпионов! А сейчас Краснодар!

22:17

Доктор Хряк

shpasic а Реалу скоро Зенит доплатит, чтобы тот у них Дзюбу забрал. 21:39--------- Неужели у тебя родилась хоть одна умная мысля? ) Не верю. Это ПисАл не ты )))))))))

22:07

shpasic

а Реалу скоро Зенит доплатит, чтобы тот у них Дзюбу забрал.

21:39

henri71

Реал бы доплатил, чтобы Смо никогда не играл за него)

21:37

Доктор Хряк

я бы тоже поиграл за БАВАРИЮ,но не хочу испортить им праздник. Если только выйти на 1 минуту в финале лиги чемпионов, когда БАВАРИЯ будет вести типа 3-0 :)

21:35

shpasic

да, так в некоторых клубах РФПЛ главные тренеры и брали деньги с игроков за попадание в состав.

21:34

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

есть множество рента-драйверов. но смолов, видимо, хочет стать первым рента-футболистом?

21:27

titan2313

Так какие проблемы? Обратись в Реал, скажи что готов играть бесплатно, думаю, что отказа не будет!

21:22

Доктор Хряк

Сколько бы доплатил??? )))

21:19