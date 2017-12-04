Федор Смолов: "Будь возможность, согласился бы играть за "Реал" бесплатно"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что "Реал" начал следить за его карьерой еще когда футболисту было 18 лет. На днях в СМИ появилась информация, что форвард сборной России входит в шорт-лист мадридского клуба.
- Я попал в список "Реала" еще в 18 лет! Когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы, - сказал Смолов. - А тех игроков, которые в эти списки попадают, "Реал" ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.
- Владислав Радимов считает, что Смолов в "Реале" сядет на скамейку. Что ответите?
- Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за "Реал" бесплатно. Подписал бы контракт, даже если бы клубу ничего не нужно было мне платить. (Филипп ПАПЕНКОВ)
andrey62
Смешно. Какой Реал,ты в ЦСКА из за бабок не пошел хотя был бы нужен в лиге чемпионов! А сейчас Краснодар!
22:17
Доктор Хряк
shpasic а Реалу скоро Зенит доплатит, чтобы тот у них Дзюбу забрал. 21:39--------- Неужели у тебя родилась хоть одна умная мысля? ) Не верю. Это ПисАл не ты )))))))))
22:07
shpasic
а Реалу скоро Зенит доплатит, чтобы тот у них Дзюбу забрал.
21:39
henri71
Реал бы доплатил, чтобы Смо никогда не играл за него)
21:37
Доктор Хряк
я бы тоже поиграл за БАВАРИЮ,но не хочу испортить им праздник. Если только выйти на 1 минуту в финале лиги чемпионов, когда БАВАРИЯ будет вести типа 3-0 :)
21:35
shpasic
да, так в некоторых клубах РФПЛ главные тренеры и брали деньги с игроков за попадание в состав.
21:34
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
есть множество рента-драйверов. но смолов, видимо, хочет стать первым рента-футболистом?
21:27
titan2313
Так какие проблемы? Обратись в Реал, скажи что готов играть бесплатно, думаю, что отказа не будет!
21:22
Доктор Хряк
Сколько бы доплатил??? )))
21:19