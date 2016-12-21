Федор Кудряшов: "В Италии игроков за 30 не считают старыми, в отличие от России"

Защитник "Ростова" и сборной России Федор Кудряшов отметил, что в России, в отличие от Италии, игроки старше 30 лет считаются возрастными. По словам 29-летнего игрока, первостепенное значение в футболе должны иметь профессиональные качества футболистов.
– В Италии игроков за 30 не считают старыми, в отличие от нашей страны, – приводит itasportpress.it слова Кудряшова. – Вообще не смотрят в паспорт, а смотрят на игровые качества! Поэтому если человек в 35-38 лет может и играет на уровне, то почему ему нельзя доверить место в составе?!
Также хочу сказать огромное спасибо Станиславу Черчесову и тренерскому штабу за вызов в национальную сборную. Для того чтобы попасть в команду на Кубок конфедераций и чемпионат мира-2018, нужно каждый раз доказывать свою состоятельность в играх за клуб. Последние выступления в сборной не очень порадовали. Конечно, у нас есть время, чтобы многое исправить, и я думаю, что у тренерского штаба во главе с Черчесовым все получится до официальных матчей.
L&M
В Италии и 25-летние не считаются "молодыми, подающими надежды"...
12:05
Семь ветров
Федя не только на поле не в себе, но и за его пределами. Если Навас в 37 в порядке, то он и на поле, а если Широков еле ползает, то зачем его пиарят на каждом углу чтобы просунуть в состав команды... Дело не в России, а в лимите и его последствиях, плюс непрофессионализм отечественных "игроков".
11:55
shpasic
езжай в Ювентус, Федя! здесь тебя не ценят!
11:54