Фанаты "Зенита" набросились на Панова после игры со "Спартаком"

Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов по окончании матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", завершившегося победой сине-бело-голубых (5:1), оказался в центре небольшой потасовки у стадиона "Санкт-Петербург". Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов. (Дмитрий СОМОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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