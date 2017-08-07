Фанаты "Зенита" набросились на Панова после игры со "Спартаком"

Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов по окончании матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", завершившегося победой сине-бело-голубых (5:1), оказался в центре небольшой потасовки у стадиона "Санкт-Петербург". Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов. (Дмитрий СОМОВ)
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
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Кто че думает про Панова?)) по-моему это смешно как то... pic.twitter.com/wE0OpnfLIQ– Алекс Бока (@Alex14Boka) 6 августа 2017 г.
,j,br
это точно,животных на стадионе хватает! Зверье одно! Стадо звериное молодое. Семьей ходить на футбол нельзя!
03:28
Спартач и че?
вот потому пацана своего и не поведу на эту звезду смерти.первое не уверен в надежности конструкции стадиона, второе там есть вот эти животные .
03:02
green-euro
молодцы!
02:58