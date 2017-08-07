02:49 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Зенита" набросились на Панова после игры со "Спартаком"

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Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов по окончании матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", завершившегося победой сине-бело-голубых (5:1), оказался в центре небольшой потасовки у стадиона "Санкт-Петербург". Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов. (Дмитрий СОМОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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,j,br

это точно,животных на стадионе хватает! Зверье одно! Стадо звериное молодое. Семьей ходить на футбол нельзя!

03:28

Спартач и че?

вот потому пацана своего и не поведу на эту звезду смерти.первое не уверен в надежности конструкции стадиона, второе там есть вот эти животные .

03:02

green-euro

молодцы!

02:58