Дубль Жулиану помог "Зениту" обыграть "Амкар"

В матче 5-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле победил "Амкар" – 3:0. Дублем у хозяев отметился новичок Жулиану, еще один гол на счету Доменико Кришито. Отметим, что в этой встрече в старт сине-бело-голубых вернулся Артем Дзюба. А место в воротах петербуржцев из-за травмы Юрия Лодыгина занял Михаил Кержаков.

После этого успеха "Зенит" поднялся на третью строчку в турнирной таблице. "Амкар" опустился на четвертую позицию, потерпев первое поражение в сезоне.

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5-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Амкар" (Пермь) – 3:0 (2:0)

Трансляция матча "Зенит" – "Амкар"