12:18 | Футбол — РФПЛ

Доменико Кришито: "Не буду продлевать контракт с "Зенитом" и вернусь в Италию"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета 2018 года. Он также добавил, что вернется в Италию.

 
Роберто МАНЧИНИ.Роберто Манчини: "Сборная Италии? На данный момент мой приоритет - "Зенит"

– Мой контракт истекает в июне, "Зенит" предложил мне продлить его, но я откажусь. После семи прекрасных лет в России я хочу вернуться в Италию с моей семьей, – приводит Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport слова Кришито. – Я хотел уйти еще в прошлом году, но остался только из-за Манчини.

Сейчас я хочу вернуться, поставив себе цель попасть в сборную Италии. Это всегда было и остается моей целью. Если Манчини будет тренером, у меня точно будут выше шансы попасть в сборную. Я выбирал между 3-4 клубами в серии А, но выбор почти уже сделан.

Напомним, 31-летний Кришито выступает за питерцев с 2011 года, ранее он играл за "Ювентус" и "Дженоа". В текущем сезоне защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 4 гола и отдал 4 передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что Манчини является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Петровичъ

Собственно, Кришито уже давно не тот. Ошибки, фолы, опоздания... Спасибо и до свидания!

14:57

Островзаячий

Манчини развалил Зенит и уходит. Теперь новый тренер и что делать с игроками, которые приобретались под него. Да и кто будет новым тренером?

13:35

П_о_в_а_р

Зенит фсио. Разброд и шатания в команде.

13:22

AndreyV

обидно. один из лучших игроков всего рпфл. спасибо Миммо и дальнейших успехов...

13:14

King's Bounty RND

Снял слам с бомжей. Теперь можно и в приличной команде поиграть.

13:08

марк де фоссен

Кришито в каком возрасте решил вернуться в сборную?

12:51

баламошка

Зенит решил вернуться в пердив.

12:30

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