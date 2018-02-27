Доменико Кришито: "Не буду продлевать контракт с "Зенитом" и вернусь в Италию"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета 2018 года. Он также добавил, что вернется в Италию.

– Мой контракт истекает в июне, "Зенит" предложил мне продлить его, но я откажусь. После семи прекрасных лет в России я хочу вернуться в Италию с моей семьей, – приводит Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport слова Кришито. – Я хотел уйти еще в прошлом году, но остался только из-за Манчини.

Сейчас я хочу вернуться, поставив себе цель попасть в сборную Италии. Это всегда было и остается моей целью. Если Манчини будет тренером, у меня точно будут выше шансы попасть в сборную. Я выбирал между 3-4 клубами в серии А, но выбор почти уже сделан.

Напомним, 31-летний Кришито выступает за питерцев с 2011 года, ранее он играл за "Ювентус" и "Дженоа". В текущем сезоне защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 4 гола и отдал 4 передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что Манчини является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.