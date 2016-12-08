07:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Тарасов: "Говорят, по весне "Спартак" плохо играет – будем надеяться"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки, в интервью передаче "Все на матч" выразил надежду, что весной у "Спартака" будет спад. По словам футболиста, добиваться результата красно-белым помогает удача.

– Стабильность – признак мастерства. А что такое нестабильность в случае "Локомотива"?

– Скажу на примере "Спартака". Команда идет на первом месте. Она не всегда играет хорошо, с перепадами. Но добивается результата. Здесь очень важен элемент фортуны.

– "Спартак" возьмет чемпионство?

– Хочу, чтобы "Локомотив" взял. Не знаю. Но первую половину они отыграли хорошо.

– Кто может составить конкуренцию красно-белым?

– Чемпионат у нас в последние годы непредсказуемый. Очень сложно судить. Говорят, по весне "Спартак" плохо играет. Будем на это надеяться.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Paolo Di Canio

Говорят, что Питарасов бревно не только на поле, но и в постеле))

09:27

Реалист!

О! Бузов объявился! Теперь Шпалычу будет еще сложнее.

09:17

lordblack

Он идиот?! Ему надеяться на осечки Амкара и Терека нужно, но уж точно не Спартака!

09:17

abs68

А кто это вообще такой? тарасов ещё какой-то

09:10

SA4

Спартачи оскорбились))) Вы сами про другие команды по другому что ли думаете?

08:51

astero

Весной тебя погонят из Локомотива недофутболёр!

08:12

Markao.

Лучше жевать ,чем говорить в твоем случае Дима))

08:06

maksbox

Говорят, Бузов круглый год плохо играет.

07:44

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