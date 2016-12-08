Дмитрий Тарасов: "Говорят, по весне "Спартак" плохо играет – будем надеяться"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки, в интервью передаче "Все на матч" выразил надежду, что весной у "Спартака" будет спад. По словам футболиста, добиваться результата красно-белым помогает удача.

– Стабильность – признак мастерства. А что такое нестабильность в случае "Локомотива"?

– Скажу на примере "Спартака". Команда идет на первом месте. Она не всегда играет хорошо, с перепадами. Но добивается результата. Здесь очень важен элемент фортуны.

– "Спартак" возьмет чемпионство?

– Хочу, чтобы "Локомотив" взял. Не знаю. Но первую половину они отыграли хорошо.

– Кто может составить конкуренцию красно-белым?

– Чемпионат у нас в последние годы непредсказуемый. Очень сложно судить. Говорят, по весне "Спартак" плохо играет. Будем на это надеяться.