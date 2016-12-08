Дмитрий Тарасов: "Говорят, по весне "Спартак" плохо играет – будем надеяться"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки, в интервью передаче "Все на матч" выразил надежду, что весной у "Спартака" будет спад. По словам футболиста, добиваться результата красно-белым помогает удача.
– Стабильность – признак мастерства. А что такое нестабильность в случае "Локомотива"?
– Скажу на примере "Спартака". Команда идет на первом месте. Она не всегда играет хорошо, с перепадами. Но добивается результата. Здесь очень важен элемент фортуны.
– "Спартак" возьмет чемпионство?
– Хочу, чтобы "Локомотив" взял. Не знаю. Но первую половину они отыграли хорошо.
– Кто может составить конкуренцию красно-белым?
– Чемпионат у нас в последние годы непредсказуемый. Очень сложно судить. Говорят, по весне "Спартак" плохо играет. Будем на это надеяться.
Paolo Di Canio
Говорят, что Питарасов бревно не только на поле, но и в постеле))
09:27
Реалист!
О! Бузов объявился! Теперь Шпалычу будет еще сложнее.
09:17
lordblack
Он идиот?! Ему надеяться на осечки Амкара и Терека нужно, но уж точно не Спартака!
09:17
abs68
А кто это вообще такой? тарасов ещё какой-то
09:10
SA4
Спартачи оскорбились))) Вы сами про другие команды по другому что ли думаете?
08:51
astero
Весной тебя погонят из Локомотива недофутболёр!
08:12
Markao.
Лучше жевать ,чем говорить в твоем случае Дима))
08:06
maksbox
Говорят, Бузов круглый год плохо играет.
07:44