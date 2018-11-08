Дмитрий Кириченко: "Спартак" - команда для меня непонятная"

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ со "Спартаком".

- Игры со "Спартаком" тренера радуют всегда – на них не нужно настраивать. Какие-то тактические моменты подработаем, но настрой будет боевой.

-Все это время у "Уфы" были проблемы с забитыми голами. Вы, как нападающий, знаете, в чем проблема?

Радует то, что у нас достаточно много моментов. Для любого тренера гораздо больше должно вызывать беспокойство, если бы их не было. По качеству игры должны во многих играх были брать намного больше очков. Есть выражение "удача любит сильных", в какой-то мере мы не доработали.

- В чем ваша тренерская философия?

- Результат в футболе всегда на первом месте, кто бы что ни говорил. Гораздо легче иметь философию, если в составе игроки "Барселоны", "Манчестер Сити" и так далее. В нашем случае должны биться за результат – не дорабатываем в некоторых моментах. Нужно плясать от печки и от набора футболистов, которые есть в составе.

- Каким будет состав на "Спартак"?

- Есть понимание, на 90-95% в моей голове он уже сформирован, есть сомнения по одной позиции. Скажете? Сейчас (улыбается), взял и сказал. Может состав назвать? Нет.

- Как происходило расставание с Томаровым?

– Сергей Александрович уже давно приходил к руководству клуба с просьбой – результата нет, освободите. По своему складу он очень сильно переживает, это достаточно тяжелая ноша. Мы достаточно долго поговорили. Увидев его, я почувствовал, с него какая-то ноша спала – это большое давление, его нужно научиться выдерживать.

- В "Спартаке", как и у вас, не слишком здоровая атмосфера, а матч с "Уфой" должен стать последним для Рауля Рианчо, как к этому относитесь?

- Вы говорите, у них тоже нездоровая атмосфера, а у кого еще? У нас вполне здоровая атмосфера и в клубе, и в команде, с этим проблем нет. Да, нет результата, но все адекватно воспринимают то, что происходит. "Спартак" играет в Лиге Европы, в какой-то мере нам плюс, но и мы были на их месте летом. "Спартак" непонятная для меня команда в том плане, что они могут выдать суперматч, когда от них никто ничего не ждет, и часто проваливают игры, которые по всем раскладам должны выигрывать. (Иван Уральский)

Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 11 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

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