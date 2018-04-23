10:22 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Балашов: "Даже если бы сумма за участие Дзюбы в матче с "Зенитом" была больше, "Арсенал" все равно заплатил бы ее"

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Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что клуб не жалеет о том, что заплатил 10 миллионов рублей "Зениту" за участие Артема Дзюбы в матче 27-го тура премьер-лиги с питерцами (3:3). Во встрече арендованный у сине-бело-голубых форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве установил окончательный счет на 88-й минуте.

– Кто заплатит, неважно, – сказал Балашов. – Это не столь важный вопрос.

– Когда планируете перевести "Зениту" деньги?

– У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим.

– Это того стоило?

– Безусловно. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше.

Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь. (Андрей СИЗЯКИН)

Арсенал Т - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

в итоге правительство Тульской области оплатило участие Дзюбы в матче? тогда можно теперь говорить, что они бы и миллиард бы выплатили)

12:45

Mark deFossen77

Кто заплатит, неважно, – сказал Балашов. – Это не столь важный вопрос.----------------------------Деньги же сейчас не главное,поэтому конечно не важно,особенно когда деньги не из твоего кармана.Вы бы эти деньги нуждающимся раздали,больше толку бы было!

12:32

waleriy

И все таки зюба хапуга. Кричал что сам всю сумму заплатит. Он за бабки мать родную продаст , так и случилось. Вор должен сидеть в тюрьме

11:06

ЗЮК:

Хорошо,когда можно тратить деньги,которые не зарабатываешь.

10:49

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