Дмитрий Балашов: "Даже если бы сумма за участие Дзюбы в матче с "Зенитом" была больше, "Арсенал" все равно заплатил бы ее"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что клуб не жалеет о том, что заплатил 10 миллионов рублей "Зениту" за участие Артема Дзюбы в матче 27-го тура премьер-лиги с питерцами (3:3). Во встрече арендованный у сине-бело-голубых форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве установил окончательный счет на 88-й минуте.

– Кто заплатит, неважно, – сказал Балашов. – Это не столь важный вопрос.

– Когда планируете перевести "Зениту" деньги?

– У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим.

– Это того стоило?

– Безусловно. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше.

Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь. (Андрей СИЗЯКИН)