Дмитрий Балашов: "Даже если бы сумма за участие Дзюбы в матче с "Зенитом" была больше, "Арсенал" все равно заплатил бы ее"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что клуб не жалеет о том, что заплатил 10 миллионов рублей "Зениту" за участие Артема Дзюбы в матче 27-го тура премьер-лиги с питерцами (3:3). Во встрече арендованный у сине-бело-голубых форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве установил окончательный счет на 88-й минуте.
– Кто заплатит, неважно, – сказал Балашов. – Это не столь важный вопрос.
– Когда планируете перевести "Зениту" деньги?
– У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим.
– Это того стоило?
– Безусловно. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше.
Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь. (Андрей СИЗЯКИН)
shpasic
в итоге правительство Тульской области оплатило участие Дзюбы в матче? тогда можно теперь говорить, что они бы и миллиард бы выплатили)
12:45
Mark deFossen77
Кто заплатит, неважно, – сказал Балашов. – Это не столь важный вопрос.----------------------------Деньги же сейчас не главное,поэтому конечно не важно,особенно когда деньги не из твоего кармана.Вы бы эти деньги нуждающимся раздали,больше толку бы было!
12:32
waleriy
И все таки зюба хапуга. Кричал что сам всю сумму заплатит. Он за бабки мать родную продаст , так и случилось. Вор должен сидеть в тюрьме
11:06
ЗЮК:
Хорошо,когда можно тратить деньги,которые не зарабатываешь.
10:49