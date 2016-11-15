16:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Диктор "Ахмат Арены" пришел в профессию случайно

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Диктор "Ахмат Арены" Мурад Дикаев в интервью "СЭ" рассказал о любопытных нюансах своей работы. По словам Дикаева, он работает не только на футболе, но и на смешанных единоборствах, дзюдо и боксе.

 
Диктор "Ахмат Арены" Мурад ДИКАЕВ и Игорь АКИНФЕЕВ.Диктор "Ахмат Арены": "Я завожу трибуны, они – игроков. Разве это плохо?"

– Диктором стал случайно, – рассказывает Дикаев. – В 2008 году "Терек" проводил первый матч в Грозном после 14-летнего перерыва. Это была встреча с "Крыльями Советов", а состоялась она на стадионе имени Билимханова. Тогда я работал пресс-атташе "Терека", занимался организационными вопросами, и в суете мы попросту забыли пригласить диктора. И вот на поле выходят команды, я стою в подтрибунном помещении рядом с представителем РФС Романом Леонтьевым, и мы понимаем, что диктора нет. Рома поворачивается и быстро говорит: "Хватай микрофон, Мурад!". А я в растерянности, понятия не имею, о чем говорить. Рома добавляет: "Я помогу! Начинай". Беру микрофон, протокол и объявляю составы, хотя нахожусь рядом с футболистами.

– До этого ни секунды не работали в таком качестве?

– Нет, конечно. Я спортивный журналист, с микрофоном раньше дел не имел. Но понемногу влился, закрепился в качестве диктора стадиона, а потом стал ринг-анонсером на "Ахмат Арене". Теперь работаю не только на футболе, но и на смешанных единоборствах, дзюдо, боксе... Когда к нам приезжала сборная мира, диктором тоже был я. И на матче второй сборной России с Литвой работал.

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