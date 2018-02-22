Денис Маслов: "В ЦСКА по-прежнему рассчитывают на Оланаре"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов поблагодарил руководство ЦСКА за то, что переход нападающего Аарона Оланаре состоялся. Напомним, сегодня пермский клуб арендовал нигерийского фоварда до конца сезона.

– Прежде всего хочу поблагодарить руководство ЦСКА за то, что этот трансфер все же состоялся, – цитирует пресс-служба "Амкара" Маслова. – Переговоры получились непростыми, но, в конечном счете, было принято решение в интересах футболиста. Всем известны финансовые проблемы "Амкара", и то, что нам удалось договориться об аренде столь яркого и перспективного игрока – это, скорее, человеческая история, у которой не так много экономических аспектов.

В ЦСКА по-прежнему рассчитывают на Оланаре и надеются, что в "Амкаре" он выйдет на уровень тех нападающих, которым пока немного проигрывает конкуренцию. Мы же, в свою очередь, укрепили свою самую проблемную позицию, и я надеюсь, что Аарон поможет нам решить задачи, которые стоят перед командой.

Перешедший в "Амкар" Оланаре сможет сыграть против ЦСКА